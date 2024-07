San Felice, inizia il Montenero Summer Village: il programma

Se l’aperitivo era stato la Sagra dello Zucchino, dal 5 luglio l’estate del litorale pontino decolla con l’apertura dell’Otovision – Montenero Summer Village. Un villaggio estivo che apre la sera e che dal 5 luglio al 1 settembre propone 43 giorni di concerti, food, eventi e tanto, tanto divertimento.

Il Montenero Summer Village centro del divertimento dell’estate laziale 2024 avrà anche un suo main sponsor che sarà Otovision Vista & Udito | Occhiali e Apparecchi Acustici.

San Felice Circeo è così pronta a diventare capitale degli eventi dell’estate con una manifestazione di livello che si affianca ad un’offerta balneare impareggiabile.

Il progetto patrocinato dal Comune di San Felice Circeo e sponsorizzato da Otovision, nasce dall’esigenza di offrire ai residenti un luogo di aggregazione e relax sempre aperto per i residenti del comprensorio e dell’intero litorale oltre che per i tanti vacanzieri presenti nel periodo estivo sul litorale.

Concerti e spettacoli per tutti i gusti, con artisti di caratura internazionale e Tribute Band certificate; street food selezionati, ottimo beverage e tanto, tanto divertimento.

Sul palco dell’area La Torre si alterneranno le migliori Tribute band nazionali portando in scena live con le migliori canzoni delle star della musica Made in Italy e internazionale.

Non mancheranno date da cerchiare in rosso come l’esibizione del 17 luglio quando al Montenero Summer Village arriveranno gli Heroes and Monter, rock band formata da tre mostri sacri della musica rock internazionale che sono Stef Burns, chitarrista di Vasco Rossi, Will Hunt, batterista degli Evanescence e Todd Kerns, bassista e voce di Slash e Myles Kennedy con The Conspirators.

In un sito dedicato: montenerosummervillage.it e sulle pagine social, si possono trovare tutti i particolari di tutte le date in programma,

Borgo Montenero, vista la sua posizione geografica baricentrica, a due passi dal mare, facilmente raggiungibile dai paesi delle colline antistanti, collocato al centro della direttrice Napoli – Roma, è il luogo ideale per dare vita ad un Summer Village indimenticabile.

L’evento si prefigge di offrire ai turisti come ai locali un vero e proprio villaggio vacanze, con giochi, animazione, food, musica e spettacoli.

Grandi e piccini avranno un punto di ritrovo che funge da catalizzatore, soprattutto serale, dove andare a divertirsi, a rilassarsi o semplicemente a trascorrere del tempo in piacevole compagnia.

Montenero Summer Village è un evento per tutti, da 0 a 100 anni poiché è un evento turistico, culturale, enogastronomico, musicale e indicato anche per i bambini.

L’evento è pensato per i giovani ma anche per le famiglie che desiderano godere delle bellezze del luogo, lasciarsi trascinare dal potere aggregante della musica, senza dimenticare le numerose attrazioni che intratterranno i più piccoli nel corso delle serate dei Festival che formeranno il ricco palinsesto estivo del villaggio permanente.

Sul sito www.montenerosummervillage.it e sulla pagina facebook tutte le info sul calendario concerti e tutte le iniziative correlate.