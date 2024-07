E’ stato investito mentre andava al lavoro insieme ai concittadini indiani in bicicletta. E’ accaduto ieri all’alba alle porte di borgo Montenero dove un 40enne indiano è stato investito da un’auto che poi è fuggita via. L’uomo è stato sbalzato in un fossato ed è rimasto ferito, salvo poi essere soccorso da alcuni cittadini di passaggio che hanno allertato i soccorsi.