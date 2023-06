San Felice, rimane bloccato sugli scogli: salvato dalla Guardia Costiera

Rimane bloccato sulla scogliera con varie ferite ed un forte dolore alla gamba, la disavventura per un uomo, che ha richiesto l’intervento degli uomini della Guardia Costiera che in breve tempo lo hanno messo in salvo e affidato ai soccorsi.

Il personale militare intervenuto è riuscito a fare imbarcare il ferito sul gommone, con non poche difficoltà dovute al moto ondoso che si accentua in prossimità degli scogli, per poi dirigersi al porto del Circeo dove hanno avuto luogo le operazioni di sbarco e presa in carico dell’uomo da parte del 118.