San Felice, risse e comportamenti aggressivi: chiuso un locale

Nell’ambito delle attività di monitoraggio e controllo finalizzate a contrastare fenomeni illeciti che compromettono l’ordine e la sicurezza pubblica, la Polizia di Stato ha disposto la chiusura temporanea di un locale pubblico situato nel Comune di San Felice Circeo.

Nei mesi scorsi, il locale in questione è stato teatro di numerosi episodi di violenza, con segnalazioni riguardanti comportamenti aggressivi da parte di soggetti presenti, spesso in stato di alterazione alcolica. Tra gli episodi più rilevanti, si ricorda un intervento del personale dell’Arma dei Carabinieri della locale stazione, avvenuto nel mese di luglio, in occasione di una segnalata aggressione interna da parte di alcuni avventori nei confronti di altri frequentatori del locale, durante la quale anche gli addetti alla vigilanza sono stati coinvolti in percosse.

In un’altra circostanza, gli stessi militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione per musica ad alto volume: all’arrivo, sono stati asserragliati da un gruppo di giovani alterati, riuscendo con difficoltà a ristabilire la calma senza alcun supporto da parte della sicurezza del locale. Inoltre, è stato denunciato un episodio di aggressione con l’utilizzo di oggetti contundenti e perfino un taser, scaturito da una lite per futili motivi.

Diversi cittadini hanno formalizzato denunce presso la Questura di Latina relative a ulteriori fatti di violenza avvenuti all’interno del locale.

Alla luce di quanto emerso dalle indagini e considerata la reiterata natura dei comportamenti che hanno turbato l’ordine pubblico, il Questore di Latina ha disposto la chiusura temporanea del locale con sospensione della licenza per la durata di 15 giorni.

Il provvedimento è stato notificato nella giornata odierna e rappresenta un chiaro segnale dell’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e rispetto della legalità sul territorio.