San Felice, sorprende i ladri e li insegue: usano lo spray per scappare

Momenti di paura nella mattinata di ieri a San Felice Circeo, dove un 53enne del posto è stato vittima di una rapina all’interno della propria abitazione. Tutto è avvenuto in pochi minuti, in una tranquilla zona residenziale del paese, e solo il pronto intervento dei Carabinieri ha permesso di avviare subito le indagini.

Secondo quanto ricostruito dai militari, un gruppo di quattro o cinque persone, con il volto coperto, avrebbe approfittato dell’assenza del proprietario per forzare una finestra al piano terra e introdursi in casa. Il loro obiettivo: un orologio di valore, stimato in circa 10.000 euro.

Ma il padrone di casa, grazie al sistema di allarme installato, ha ricevuto subito una notifica sul cellulare e si è precipitato sul posto. Una volta arrivato, ha sorpreso i ladri mentre tentavano la fuga e ha cercato di inseguirli. A quel punto, però, uno dei malviventi lo ha colpito con uno spray urticante, costringendolo a fermarsi. I malfattori sono riusciti a scappare a bordo di un’auto.

Durante i rilievi, i Carabinieri hanno trovato un cacciavite utilizzato per forzare la finestra e hanno scoperto che il sistema DVR dell’impianto di videosorveglianza era stato manomesso. Le indagini proseguono per rintracciare i responsabili e chiarire ogni dettaglio della rapina.