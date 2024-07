Un donna di San Felice Circeo è stata arrestata per il reato di evasione dai domiciliari e stalking. I carabinieri della Stazione di San Felice Circeo hanno tratto in arresto la donna in ottemperanza all’ordine di sostituzione della misura cautelare con la custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Latina, che ha revocato il precedente provvedimento concordando con le risultanze investigative dell’Arma.