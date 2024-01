San Felice, sull’autobous con la cocaina: arrestato

Nel corso della giornata di sabato i carabinieri di San Felice Circeo hanno tratto in arresto nella flagranza del reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un

cittadino classe 1972 nel corso di un controllo dei passeggeri di un autobus eseguito presso la fermata Cotral. L’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale nella quale sono stati rinvenuti, occultato all’interno della tasca del giubbotto che indossava, 2 involucri in cellophane che contenevano s cocaina del peso complessivo di gr. 8,2. Quanto rinvenuto è

stato sottoposto a sequestro. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la propria residenza agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.