 San Felice, torna “Benesserci On The Beach”: protagonista il beach volley

Dopo il successo dell’edizione 2023, arriva la seconda edizione di “Benesserci – Star bene è un modello”: venerdì 28 e sabato 29 giugno 2024 il comune di San Felice Circeo ospiterà l’evento organizzato da Confcooperative Lazio, promosso da Confcooperative Cultura Turismo Sport Lazio, con il Patrocinio del Comune di San Felice Circeo e della Proloco di San Felice Circeo e realizzato conFedagripesca Lazio e Confcooperative Sanità Lazio.

Dopo Veroli, il viaggio itinerante di Benesserci prosegue nella storica e suggestiva città in provincia di Latina, per sostenere il sistema cooperativo e uno stile di vita sano. In questo incantevole borgo sulla costa laziale dove Ulisse fu sedotto dalla maga Circe, si svolgeranno gratuitamente attività sportive, culturali, turistiche ed enogastronomiche.

Il programma

Questa seconda edizione prenderà il via già il 28 giugno con la fase eliminatoria del torneo “Benesserci on the beach” di beach volley che si svolgerà presso lo stabilimento balneare Il Veliero dalle ore 9 alle 18, Sulla sabbia potranno confrontarsi coppie maschili e femminili e l’iscrizione sarà gratuita per tutti. Il torneo è organizzato dall’ASD “Volley Circeo – Sabaudia “, società dalla grande tradizione che unisce le comunità di San Felice e di Sabaudia che ha appena centrato la promozione in 1a divisione maschile vincendo il campionato. La ASD Volley Circeo – Sabaudia ” è inoltre campione provinciale CSI. Il torneo si concluderà il 29 giugno, dalle 9 alle 13, con la disputa delle finali. I vincitori e i finalisti saranno premiati nel pomeriggio in Vigna La Corte alle ore 17.30.

Dalle ore 9 alle ore 12, presso Il Veliero, nella giornata di San Pietro e Paolo, verranno realizzate rilassanti lezioni di yoga e viso key. A partire dalle ore 17.30 e fino alle ore 22.30, il centro storico di San Felice Circeo si animerà con una serie di eventi ed appuntamenti, alcuni di essi saranno resi accessibili grazie al servizio di interpretariato della Lingua dei Segni Italiana.

In Piazza Lanzuisi sarà attivo il punto BEC dove si potrà fare la conoscenza del mondo cooperativo e delle sue opportunità, partecipare a laboratori sensoriali e scoprire le attività del Centro Turistico Cooperativo.

Anche quest’anno, dalle 17.30 alle 22.30, sarà possibile effettuare un mini screening e un consulto con il medico e, per la prima volta, anche quello con il nutrizionista.

Le bellezze storiche di San Felice Circeo saranno al centro di interessanti visite guidate. Per concedersi un momento di relax, a Vigna La Corte, dalle 18.00 alle 19.45, si potrà prendere alle lezioni di pilates e, dalle 19.00 alle 20.00, si potrà partecipare alle letture condivise. Giulio Latini e Marco Maggioli presenteranno: “Geografie, Ambiente, Culture visuali, Società geografica italiana”; Lorenzo Bagnoli e Simone Bozzato parleranno del testo “Geografia Ecocritica e studi visuali“.

Sotto il pergolato di Vigna La Corte, dalle 17.30 alle 23.00, si potranno assaporare le tante e gustose specialità delle cooperative aderenti a Confcooperative Fedagripesca Lazio e delle aziende di Slow Food Lazio. Ma non finisce qui. Tutti gli appassionati potranno partecipare alle degustazioni gratuite di vino e olio del territorio laziale: presso la Terrazza Cinema e la Sala Proloco si degusterà una selezione dei vini e, nella Sala Consiliare, protagonista sarà l’oro verde.

Da non perdere, nella Casetta di Vigna La Corte, emozionati esperienze sensoriali al buio: bendati e accompagnati in una sala semi-oscurata, dalle 17.30 alle 22.30, si scopriranno oggetti e sensazioni mediante il tatto e suggestioni sonore e olfattive.

A Piazza Busiri Vici, dalle 17.30 alle 21.30, sarà attiva un’area bimbi con letture, animazione, trucca bimbi e attività di laboratorio LIS con i personaggi televisivi Lampadino e Caramella.

A Corso Vittorio Veneto verranno esposte le opere fotografiche del “Concorso Tra(S)guardi – Donne oltre l’obiettivo” promosso dalla Commissione Dirigenti Cooperatici di Confcooperative Lazio e nel centro storico risuonerà il ritmo dei gruppi musicali.

Per orientarsi tra le varie attività di Benesserci e i luoghi di interesse di San Felice Circeo, saranno disponibili punti informativi a Pizza Lanzuisi, Piazza Vittorio Veneto e Piazza Aleardi.