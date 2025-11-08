San Felice, truffa un anziano fingendosi carabiniere: denunciato un 38enne

Si è finto un sottufficiale dei Carabinieri per ingannare un anziano di 84 anni e farsi accreditare quasi 900 euro, ma la sua messinscena è durata poco. I Carabinieri della Stazione di San Felice Circeo hanno infatti identificato e denunciato in stato di libertà un 38enne della provincia di Caserta, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di truffa aggravata.

La vicenda risale allo scorso luglio, quando la vittima aveva ricevuto un messaggio sul cellulare che segnalava un presunto addebito sospetto sulla sua carta di credito per 899 euro. Nel testo era indicato anche un numero da contattare per chiarimenti.

L’anziano, preoccupato, ha chiamato e dall’altra parte della linea un uomo, presentatosi come carabiniere, gli ha spiegato che era stato vittima di una truffa e che, per “mettere in sicurezza” i suoi risparmi, avrebbe dovuto trasferire il denaro su un conto sicuro fornito dallo stesso interlocutore. Dopo aver eseguito il bonifico, l’84enne ha capito di essere stato ingannato, ma ormai era troppo tardi per bloccare il trasferimento.

Grazie alle indagini avviate subito dopo la denuncia, i militari sono riusciti a risalire al conto su cui era confluito il denaro, individuando il 38enne come titolare e autore della truffa. Sono tuttora in corso verifiche per accertare se l’uomo abbia agito con complici o sia coinvolto in altri episodi simili.