San Valentino a Sabaudia: un’occasione per donare amore agli amici a quattro zampe

In occasione di San Valentino, il Comune di Sabaudia, attraverso l’Ufficio Tutela Animali (UTA), promuove un’iniziativa per sensibilizzare sulla adozione responsabile dei cani. Attualmente, 22 cani di Sabaudia sono ospitati presso il Canile di Itri, ma molti di loro aspettano ancora una nuova famiglia. Nel 2024, già 8 cani sono stati adottati.

L’assessore alla Sanità e Pari Opportunità, Anna Maria Maracchioni, evidenzia che adottare un animale non è solo un gesto d’amore, ma una scelta consapevole che richiede impegno e responsabilità. L’iniziativa rientra nell’impegno dell’Amministrazione per il benessere degli animali, che include anche la raccolta e distribuzione di alimenti per le colonie feline riconosciute.

Sabaudia invita la comunità a riflettere sull’importanza di dare una casa a chi ne ha bisogno, estendendo l’amore anche agli amici a quattro zampe.