Sangue sulle strade pontine: muore Luca, centauro 28enne di Formia

Un tragico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Formia, provocando la morte di Luca Di Russo, un giovane centauro di soli 28 anni. L’incidente, avvenuto domenica scorsa all’incrocio tra l’Appia e via Pietra Erta, ha visto lo scontro tra la moto di Luca e un furgone. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora sotto indagine, ma le prime ricostruzioni suggeriscono un possibile mancato rispetto della precedenza. Le conseguenze dello scontro sono state gravissime, tanto da rendere necessario il trasporto d’urgenza del giovane in eliambulanza al San Camillo di Roma. Nonostante il tempestivo intervento dei medici, Luca è deceduto dopo 48 ore di agonia.

La notizia della sua morte ha profondamente colpito la comunità di Gianola, frazione di Formia dove Luca viveva. La sua famiglia, e in particolare suo padre Mario, ex dirigente della società calcistica locale, ha ricevuto numerosi messaggi di cordoglio da amici e conoscenti. La comunità, nota per la sua coesione, si è stretta attorno ai Di Russo in questo momento di immenso dolore.

Questo tragico evento si aggiunge alla lunga lista di incidenti stradali che continuano a mietere vittime sulle strade pontine, ormai lista che supera la dozzina, un triste monito sui pericoli costanti che vi si celano. La perdita di Luca Di Russo rappresenta una ferita profonda per la comunità, lasciando un vuoto che sarà difficile colmare.