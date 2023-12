Sanità, 124 nuovi posti letto al Pronto Soccorso del Goretti

124 posti letto in più per il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Questa la notizia giunta quest’oggi dalla Regione Lazio, che sarà una boccata di ossigeno per i cittadini.

Nel mese di ottobre la notizia mi era stata anticipata a margine di un incontro avuto in Regione con Andrea Urbani, capo della direzione regionale “Salute e integrazione sociosanitaria”. Non posso che esprimere soddisfazione per la promessa mantenuta, a dimostrazione di come la filiera di governo funzioni e porti i suoi frutti sui territori. Si tratta di una risposta ai pazienti, che da anni lamentano interminabili file al pronto soccorso prima di essere visitati. Con l’incremento dei posti letto, finalmente, si va a risolvere il sovraffollamento del pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti e a ridurre i tempi di attesa. Il presidente Francesco Rocca ha dimostrato, ancora una volta, attenzione alla città di Latina, alla sanità e ai cittadini. Infine, anche nella giornata di oggi è stata nuovamente ribadita la volontà di realizzare il nuovo ospedale di Latina che darà una definitiva risposta ai problemi che riguardano la sanità”.

Così in una nota il sindaco di Latina Matilde Celentano.