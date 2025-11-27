Sanità, al Goretti due Bollini Rosa per il biennio 2026-2027

L’ospedale Santa Maria Goretti di Latina si conferma eccellenza locale e nazionale, essendo stato insignito da due Bollini Rosa per il biennio 2026-2027 dalla Fondazione Onda ETS, durante la cerimonia che si è tenuta oggi a Roma, al Ministero della Salute.

Il riconoscimento premia dal 2007 gli ospedali italiani impegnati nella promozione della medicina di genere e nell’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili e delle malattie trasversali a uomini e donne. Quest’anno sono state considerate 18 specialità cliniche, con l’ingresso per la prima volta dell’Oftalmologia e della Medicina del Dolore e la reintroduzione della Pediatria.

Per il nosocomio pontino si tratta di una conferma nel network di ONDA grazie alle attività trasversali sviluppate dall’ASL di Latina e ai percorsi clinici potenziati in ottica di genere: “I due Bollini Rosa rappresentano un’importante attestazione dell’impegno della nostra Azienda Sanitaria nella medicina di genere e nei percorsi di cura trasversali e un incoraggiamento a proseguire nell’offerta di servizi di qualità, attenti alle esigenze di donne e uomini, con percorsi sempre più inclusivi”, ha dichiarato Sabrina Cenciarelli, Direttrice Generale dell’ASL di Latina.

Gli ospedali insigniti dei Bollini Bosa potranno partecipare alle iniziative nazionali promosse da Onda, offrendo servizi gratuiti alla popolazione.