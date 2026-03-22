Sanità di prossimità, la Compagnia Itinerante fa tappa a Cisterna, Aprilia e Sermoneta

Prosegue il viaggio della Compagnia Itinerante della Prevenzione, il programma promosso dalla Asl di Latina per portare la sanità direttamente tra i cittadini, con screening gratuiti e servizi accessibili senza prenotazione.

Le prossime tappe interesseranno il territorio pontino: il 23 e 24 marzo a Cisterna di Latina (Area Mercato), il 25 e 26 marzo ad Aprilia (Largo dei Bersaglieri) e il 27 marzo a Sermoneta (parcheggio dello Shopping Center). In tutte le giornate l’unità mobile sarà operativa dalle 9 alle 16.30.

Numerosi i servizi offerti: mammografie, consulenze ostetriche, informazioni e prenotazioni per screening oncologici (mammella, cervice uterina e colon-retto), oltre a controlli su pressione, glicemia e colesterolo. Previsti anche counseling su corretti stili di vita e possibilità di prenotare vaccinazioni per l’età adulta.

Un’iniziativa concreta che punta a facilitare l’accesso alle cure e rafforzare la prevenzione sul territorio, andando incontro alle esigenze dei cittadini. L’invito della Asl è a partecipare: la prevenzione resta uno strumento fondamentale per tutelare la propria salute.