Sanità, incontro fra il sindaco Celentano e il commissario ASL Cenciarelli

Il sindaco Matilde Celentano ha incontrato la dottoressa Sabrina Cenciarelli, commissario straordinario della Asl di Latina, per discutere della programmazione della sanità territoriale e ospedaliera della provincia. La dottoressa Cenciarelli ha fornito aggiornamenti positivi, come l’avvio dei lavori per il pronto soccorso dell’ospedale “Dono Svizzero” di Formia e la gara per la progettazione del nuovo pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina.

Inoltre, sono in corso lavori per la seconda sala di emodinamica del Goretti e per una sala di emodinamica presso l’ospedale di Formia. La Asl sta anche ammodernando le apparecchiature e potenziando i posti letto, utilizzando fondi del Pnrr e del Giubileo.

Il sindaco ha elogiato le capacità manageriali della dottoressa Cenciarelli e ha sottolineato l’importanza del potenziamento dei posti letto per affrontare l’emergenza del sovraffollamento nei pronto soccorso.