Sanità, l’ambulatorio di Priverno amplia le terapie farmacologiche per l’ADHD

L’ambulatorio di Priverno dedicato al Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività -meglio noto come ADHD – amplia le terapie farmacologiche a disposizione di bambini e ragazzi. Dopo oltre cinque anni di sospensione, la struttura torna infatti a prescrivere e somministrare il metilfenidato, uno dei farmaci più utilizzati ed efficaci per il trattamento dell’ADHD nei casi a maggiore complessità, in associazione a interventi riabilitativi.

Un passo avanti significativo nella gestione dell’ADHD, che arriva in provincia con un modello che punta a una presa in carico più ampia e coordinata dei pazienti. L’obiettivo è offrire risposte più efficaci ai minori e alle loro famiglie, integrando interventi clinici con percorsi mirati al supporto quotidiano.

Accanto alle attività diagnostiche e terapeutiche, sono stati attivati anche percorsi psicoeducativi di gruppo dedicati ai ragazzi con ADHD, ritenuti fondamentali per migliorare la gestione del disturbo nella vita di tutti i giorni.

Nel corso del 2025 sono stati presi in carico 160 nuovi pazienti, ciascuno seguito con un piano terapeutico personalizzato. Un dato che conferma l’impegno della Asl e della sanità tutta nel rafforzare i servizi dedicati alla salute mentale in età evolutiva, attraverso questo tipo di interventi sempre più mirati e strutturati.