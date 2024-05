Sanità, le dichiarazioni del sindaco di Latina sul nuovo piano regionale delle assunzioni

“Il piano delle assunzioni per la sanità annunciato ieri dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca è un massiccio investimento in favore della salute dei cittadini, dopo anni di continui tagli.

La sanità nel Lazio e nella nostra provincia si rimette finalmente in moto. Dopo l’accordo siglato tra la Asl di Latina e il gruppo Giomi per una collaborazione in ambito cardiologico, che va nella direzione di una riduzione del sovraffollamento del pronto soccorso dell’ospedale Goretti, ieri è arrivata un’altra buona notizia.

Il maxi piano assunzionale 2024-2025, annunciato dal presidente Rocca ai sindacati, prevede con uno stanziamento di 466 milioni di euro ben 8.158 nuovi reclutamenti di operatori sanitari in tutta la regione che vanno ad aggiungersi alle 1.541 stabilizzazioni. Ammonta a 1.051 unità di professionisti della sanità la quota destinata alla Asl di Latina, tra nuove assunzioni e stabilizzazioni. Si tratta, senza ombra di dubbio, del più grande piano d’investimento degli ultimi anni nella regione Lazio, consentendo così di rendere operativi gli ospedali di comunità, le case di comunità e le centrali operative territoriali finanziate con i fondi del Pnrr e che diversamente sarebbero state destinate a rimanere cattedrali nel deserto, considerando la penuria di personale sanitario.

Il piano di Rocca, che avrà ricadute estremamente positive sul nostro territorio dove è già in atto la riorganizzazione della rete ospedaliera con ampliamento dei posti letto, si integra nel programma nazionale dell’attuale Governo di potenziamento della sanità pubblica attraverso una giusta e razionale gestione delle risorse finanziarie, per una sanità più vicina alle esigenze di tutti i cittadini. La buona politica sanitaria, in questo momento, attraverso la filiera di Governo, inizia a farsi strada nell’intero territorio regionale e nella nostra provincia, con interventi mirati, nell’ottica di servizi più efficienti, con nuove apparecchiature, nuove strutture, nuove collaborazioni pubblico-privato e nuove assunzioni”.

Lo dichiara il sindaco di Latina Matilde Celentano attraverso una nota stampa