Sanità, Rocca inaugura strutture nel pontino: il Lazio accelera

Sanità territoriale, il Sud Pontino accelera. Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha inaugurato le nuove Case della Comunità di Gaeta e Formia, insieme al primo Ospedale di Comunità dell’area pontina, segnando un passaggio chiave nel rafforzamento dell’assistenza sanitaria locale.

La giornata ha visto anche il taglio del nastro della nuova area perinatale dell’ospedale Dono Svizzero e del rinnovato Centro di salute mentale di Formia. Interventi che rientrano in un piano più ampio di potenziamento, sostenuto da oltre 5,5 milioni di euro tra fondi Pnrr e risorse aziendali.

Il nuovo Ospedale di Comunità di Gaeta, realizzato nell’ex “Don Luigi Di Liegro”, dispone di 20 posti letto e assistenza infermieristica h24, configurandosi come struttura intermedia per la gestione di pazienti fragili e cronici. Nello stesso edificio trova spazio anche la Casa della Comunità, pensata per offrire servizi di base, specialistici e assistenza domiciliare, con un approccio integrato e multidisciplinare.

Servizi analoghi sono garantiti anche nella nuova struttura di Formia, attiva con presenza medica continuativa e assistenza infermieristica estesa, a beneficio di un bacino che comprende anche le isole di Ponza e Ventotene.

“Le inaugurazioni rappresentano un segnale concreto di attenzione verso il territorio”, ha sottolineato l’assessore regionale Elena Palazzo, evidenziando come l’obiettivo sia quello di avvicinare sempre più la sanità ai cittadini, riducendo la pressione sugli ospedali e migliorando la qualità delle cure.

Sulla stessa linea anche Vittorio Sambucci, che ha parlato di strutture fondamentali per abbattere le liste d’attesa e limitare gli accessi impropri ai pronto soccorso.

Con investimenti complessivi che superano i 72 milioni di euro nella provincia di Latina, la Regione punta ora su un modello di sanità di prossimità, più capillare ed efficiente, capace di rispondere in modo concreto ai bisogni quotidiani dei cittadini.