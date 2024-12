Sanità, Tiero (FdI): “500 milioni di euro per gli ospedali di Latina e Del Golfo”

Via libera ai fondi per la realizzazione di due nuovi ospedali in provincia di Latina, che porteranno un significativo miglioramento dei servizi sanitari sul territorio. Lo ha annunciato Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive e membro della commissione Sanità del Consiglio regionale del Lazio attraverso un comunicato stampa.

“La nuova programmazione dell’edilizia sanitaria, avviata dal presidente Francesco Rocca e dal direttore della direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria Andrea Urbani, prevede un investimento complessivo pari a 2,4 miliardi di euro, dei quali, 261 milioni di euro sono destinati al nuovo ospedale di Latina e di 263 milioni di euro riguardano l’ospedale del Golfo”, ha affermato Tiero nel comunicato.

“Siamo certi – conclude l’Onorevole – che tutto procederà per il meglio e che l’iter per la realizzazione delle strutture sarà spedito. Con il presidente Rocca abbiamo condiviso la necessità di potenziare i servizi nei presidi dell’Asl territoriale. Il governatore ha annunciato l’intenzione che anche i presidi di Fondi e Terracina si fondano in futuro per formare un polo unico che sia all’altezza per standard di cure, venendo incontro ad una mia specifica richiesta”.