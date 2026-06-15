Sanità, a Fondi un Punto d’Ascolto gratuito contro le liste d’attesa

Nasce a Fondi, in via Ugo Foscolo 33, il Punto d’Ascolto gratuito per aiutare i cittadini alle prese con le liste d’attesa sanitarie. Iniziativa dell’ Associazione GAZEBO SANITÀ E BENI COMUNI APS, per aiutare chi incontra difficoltà nella prenotazione di visite specialistiche, esami diagnostici e prestazioni sanitarie nei tempi previsti dalla normativa. Si riceve esclusivamente su appuntamento nei giorni di martedì e giovedì. Per prenotare è sufficiente inviare un messaggio WhatsApp al numero 331 787 9927.

L’APS dirama la seguente nota: “Ogni giorno sempre più persone si trovano ad affrontare liste d’attesa incompatibili con le indicazioni riportate nelle prescrizioni mediche, rinunciando spesso alle cure o rivolgendosi alla sanità privata con costi che gravano pesantemente sui bilanci familiari.

Per questo motivo l’Associazione mette a disposizione un servizio di informazione, orientamento e assistenza finalizzato a far conoscere ai cittadini i propri diritti e le procedure previste dalla legge quando non vengono rispettati i tempi massimi di attesa o il principio di prossimità territoriale.

Il Punto d’Ascolto offrirà supporto gratuito a tutti coloro che necessitano di chiarimenti sulle prenotazioni sanitarie, sulle liste d’attesa e sugli strumenti a disposizione dei cittadini per ottenere le prestazioni cui hanno diritto.

L’obiettivo dell’iniziativa è contribuire a ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure, fornendo un punto di riferimento concreto per tutti coloro che si trovano in difficoltà nel rapporto con il sistema sanitario.

Le normative vigenti prevedono infatti che le prestazioni sanitarie vengano erogate entro tempi precisi e nel rispetto della prossimità territoriale. Quando ciò non avviene, i cittadini hanno diritti che spesso non conoscono e che possono essere fatti valere.”