Sannipoli lancia in alto il Latina, vittoria nerazzurra con l’uomo in meno

Terzo successo di fila per il Latina, quarto a pari merito con le campane Juve Stabia e Turris. Al Francioni decide ad inizio ripresa Sannipoli, al primo gol nei professionisti e con il Latina rimasto appena in dieci per il rosso a a Carletti. Partita scorbutica nel primo tempo, il campo non permette grosse trame palla a terra, ma le occasioni il Latina se le crea con Tessiore, Carissoni, per due volte vicino al gol sia al 15’ che al 26’, poi al 40’, colpo di testa di Carletti tra le braccia di Vannucchi, che nell’intervallo finisce in ospedale per uno scontro proprio con l’attaccante nerazzurro, il quale al rientro in campo viene espulso per questa gamba alta su Mastromonaco, poi costretto alla benda. E mentre il calciatore è fuori per le cure, la reazione del Latina è tremenda, Giorgini dalla sinistra mette in area il miglior pallone per Sannipoli, che impatta bene e firma il gol vittoria.

Il Taranto si ricompone ed Infantino ha più volte la palla del pari, ma non è mai preciso, come non lo è Bordin, in cerca del gol da antologia. Provvidenziale al 34’ Cardinali su Infantino, come la bandierina dell’assistente che annulla il pareggio di La Monica, al quarto dei sei minuti di recupero concessi. Sabato prossimo trasferta brindisina a Francavilla, il Latina vuole continuare la corsa.