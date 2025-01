Sant’Antonio Abate, benedizione nel canile a Terracina, corteo degli animali a Sabaudia

In occasione della festa di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali, Terracina e Sabaudia celebrano la tradizione con eventi dedicati ai nostri amici a quattro zampe e agli animali da cortile, tra fede e amore per la natura.

Venerdì 17 gennaio 2025, alle ore 10:30, presso il canile comunale di via delle Industrie, Don Luigi Venditti, parroco della Chiesa SS Salvatore, impartirà una speciale benedizione a tutti i cani ospiti della struttura. La cerimonia si terrà in uno spazio aperto al pubblico, offrendo l’occasione di conoscere meglio gli animali in cerca di una famiglia, sebbene non sarà consentito l’ingresso di altri animali per garantire il loro benessere.

Nel pomeriggio, alle ore 17, la tradizione si sposterà in piazza Garibaldi, dove Don Luigi benedirà tutti gli animali accompagnati dai loro padroni. Alcuni cani già adottati dal canile parteciperanno per testimoniare il successo di questa iniziativa di solidarietà.

Domenica 19 gennaio, la piazza del Comune di Sabaudia si animerà con il tradizionale corteo di animali da compagnia e da cortile, che alle 10:30 si dirigerà verso la chiesa della Santissima Annunziata per la benedizione impartita da Don Massimo Castagna.

La manifestazione includerà anche l’accensione del fuoco di Sant’Antonio, simbolo di purificazione e rinascita, e la distribuzione dei pani benedetti, richiamo alle antiche tradizioni. A salutare i partecipanti sarà il sindaco Alberto Mosca, promotore dell’evento, insieme al garante per il benessere degli animali, Fabrizio Livi.