Santi Cosma, 51enne resta incastrato con una gamba sotto al camion

Rimane incastrato con la gamba sotto ad un camion. È avvenuto questa mattina a Santi Cosma e Damiano, dove un uomo di 51 anni, secondo una prima ricostruzione, ha perso l’equilibrio mentre camminava sul ciglio sella strada. Il mezzo pesante he procedeva a bassa velocità ha tentato di evitarlo ma senza riuscirci .

Il personale dei Vigili del Fuoco è subito intervenuto e ha iniziato le complesse e delicate operazioni per liberare l’uomo, originario di Velletri.

Per tale liberare l’uomo è stato utilizzato uno speciale pistone idraulico, così da sollevare le ruote e liberare il ferito.

Appena finite le operazioni per il salvataggio, il 51enne è stato dato sanitari del 118 per poi essere trasferito in ospedale a Formia, sul posto anche carabinieri e la polizia locale.