Santi Cosma, 78enne si perde nelle campagne in piena notte: salvato

Sono stati attimi di paura quelli vissuti da un 78enne di Santi Cosma e Damiano che, in preda ad uno stato confusionale, aveva perso, in piena notte, l’orientamento finendo in un canale di scolo di una campagna isolata.

Sono partite subito le operazioni di ricerca attivate dal piano della Prefettura, sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Castelforte che ha messo in atto le prima operazioni di ricerca. Successivamente in supporto è intervenuta la squadra specializzata del T.A.S. VV.F.(TopologiaApplicata al Soccorso), grazie alla quale è stata avviata una procedura di suddivisione della zona mediante l’utilizzo di alcune apparecchiature GPS.

Con il supporto di alcune associazioni locali di Protezione Civile, Carabinieri e Polizia Locale poco prima dell’orario notturno, l’uomo è stato ritrovato ed affidato al 118 che lo hanno trasportato presso l’ospedale più vicino.