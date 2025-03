Santi Cosma e Damiano, 18enne sorpreso con coltello a serramanico da 23cm: denunciato

I carabinieri della Stazione di Santi Cosma e Damiano hanno denunciato in stato di libertà un 18enne per porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno fermato il giovane per un accertamento su pubblica via. La perquisizione personale ha permesso di trovare in suo possesso un coltello a serramanico di 23 cm, che è stato immediatamente sequestrato.

Il coltello sarà ora depositato presso l’ufficio corpi di reato del Tribunale di Cassino.