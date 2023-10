Andata a fuoco nella notte una struttura di 60mq situata in Via Pilone, nel comune di Santi Cosma e Damiano. Danni rilevanti ad Un chiosco nonostante il tempestivo intervento della squadra dei vigili del fuoco, in seguito alle segnalazioni di alcuni cittadini.

Tutt’ora in fase di accertamento le cause del rogo, che fortunatamente non ha arrecato danni a persone e cose. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.