Santi Cosma e Damiano, denunciato dopo tre anni per rapina da 10mila al distributore

Avevano portato via 10mila euro dalle colonnine del distributore automatico, minacciando il benzinaio con un fucile a canne mozze. Identificato uno degli autori della rapina avvenuta il 2 novembre 2020 presso un distributore di benzina a Grunuovo.

Si è conclusa da parte dei carabinieri un’ importante attività investigativa, che ha portato ad individuare un 59enne di Santi Cosma e Damiano quale uno dei responsabili di rapina aggravata in un distributore di benzina in località Grunuovo.

L’azione criminale stata eseguita in pochi minuti.

Inizialmente le indagini non avevano confermato i sospetti, ma lo scorso agosto, durante una perquisizione domiciliare che ha portato all’arresto dell’uomo per altri reati, è stato rinvenuto un fucile.

Il comandante della Sezione Operativa ha collegato il ritrovamento dell’arma, alterata nelle operazioni, con quella utilizzata per la rapina. Grazie a un’approfondita attività investigativa, è stato dimostrato che il fucile rinvenuto era lo stesso usato per costringere il benzinaio a consegnare il denaro dal distributore automatico.