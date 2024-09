Santi Cosma e Damiano, doppio suicidio: una comunità in lutto

Un paese nello sconforto più totale a causa di due morti ritenute inspiegabili quanto dolorose. Si tratta di Santi Cosma e Damiano, piccolo centro incastonato tra le colline del sud pontino sconvolto domenica dalla terribile notizia di un doppio suicidio, avvenuto a poche centinaia di metri l’uno dall’altro e senza che ci siano legami. A togliersi la vita sono stati un ragazzo di 17 anni e un uomo di 48 anni. Il giovane, giocatore di calcio con il Città di Formia, l’altro, un agricoltore benvoluto da tutti. Due dolori senza per ora spiegazioni. Due drammi che hanno sconvolto la comunità di Santi Cosma e Damiano, così come riporta il sindaco Taddeo: “Non ci sono parole per descrivere il nostro dolore”, ha detto. Oggi i funerali.