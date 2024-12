Sangue nella Vigilia di Natale sulle strade del Sud Pontino. A Santi Cosma e Damiano, più precisamente nel tratto di strada lungomare che collega il paese alla statale Formia – Cassino, si è verificato un incidente mortale che ha portato al decesso di una donna di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. La donna, 36enne, per cause in fase di accertamento avrebbe perso il controllo della propria vettura finendo su una recinzione. Per lei non c’è stato nulla da fare.