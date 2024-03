Santi Cosma e Damiano, la minaccia con un coltello alla gola: denunciato

Un uomo di 39 anni, originario di Formia, è stato denunciato in stato di libertà dalla stazione dei Carabinieri di Santi Cosma e Damiano a seguito della denuncia di maltrattamenti in famiglia da parte della moglie, una donna di 38 anni.

La donna ha riferito alle autorità che il marito le aveva puntato il coltello alla gola in più occasioni, culminando con la frattura del dito indice durante una lite. Questo episodio ha spinto la donna a superare la paura di denunciare e rivolgersi ai militari.

Come conseguenza della denuncia, i Carabinieri hanno effettuato il ritiro cautelativo delle armi dal domicilio dell’uomo, operando ai sensi dell’art. 39 del TULPS. Le armi sequestrate includono 9 fucili, 3 pistole a salve, 2 pugnali, 13 coltelli a serramanico di varie dimensioni e varie cartucce a pallini calibro 12. Inoltre, durante una perquisizione personale, è stato trovato in possesso dell’uomo un coltello, per cui è stato denunciato ai sensi dell’art. 4 della Legge 110/75.

L’uomo è stato deferito alla competente A.G. per maltrattamenti in famiglia, minacce, percosse e porto di armi, per i quali non è ammessa la licenza.

Contestualmente è stato allontanato dall’abitazione della donna.