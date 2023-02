Poco prima delle 19 in via Perusi nel comune di Santi Cosma e Damiano, si è verificato un incendio all’interno della canna fumaria di un’ abitazione. Ad intervenire è stato il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, i quali assieme ai Vigili del Fuoco di Castelforte, constatavano la presenza dell’incendio procedendo così allo spegnimento evitando il propagarsi delle fiamme. Non si registrano persone coinvolte.