Santi Cosma, vendono un motorino che non esiste: denunciati

Nella giornata di ieri a Santi Cosma e Damiano i carabinieri hanno denuciato due fratelli calabresi rispettivamente classe ’81 e ’82, originari di Crotone, già gravati da precedenti penali, per il delitto di truffa perpetrato ai danni di un ragazzo del posto. In particolare la vittima, attratta dall’annuncio della vendita di un motorino a buon prezzo su una nota piattaforma web, al prezzo pattuito di 650 euro, effettuava il bonifico nei confronti dei falsi commercianti senza mai ottenerne in cambio il mezzo promesso. Come di consueto in questi casi, non ricevendo più alcuna risposta telefonica non riusciva più a rintracciare i presunti venditori che abilmente avevano inteso sostituire le proprie utenze. I militari, attraverso una serie di accertamenti e verifiche, riuscivano a identificare gli autori del delitto potendo in tal modo deferirli alla competente Autorità Giudiziaria.