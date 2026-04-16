Sapevate che c’è stato un Papa originario di Fondi? A breve la sua festa

Fondi si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti del proprio calendario religioso: la festa dedicata a San Sotero, Papa nato proprio nella città pontina e figura simbolo della devozione locale.

La ricorrenza liturgica cade il 22 aprile, ma i festeggiamenti principali si terranno venerdì 24 aprile, con un programma ricco di appuntamenti organizzati dalla Parrocchia San Pietro Apostolo e dalla Pro Loco Fondi. Momento centrale sarà la Santa Messa solenne delle ore 18 nel Duomo di San Pietro Apostolo, presieduta dall’arcivescovo Luigi Vari, con la partecipazione della Corale Polifonica Fondi/Lenola.

La comunità si preparerà già nei giorni precedenti con il triduo dal 21 al 23 aprile, tra preghiera e celebrazioni. Dal 16 aprile sarà inoltre esposto il busto del Santo per la venerazione dei fedeli.

Accanto agli appuntamenti religiosi, spazio anche alla tradizione e alla partecipazione popolare, con la distribuzione dei “pasticciotti di San Sotero” e, il 25 aprile, un trekking urbano gratuito nel centro storico organizzato dalla Pro Loco.

Un’edizione particolarmente significativa, come sottolinea il presidente della Pro Loco Gaetano Orticelli: “Quest’anno celebriamo un traguardo significativo: il decennale della ripresa del culto e della venerazione di San Sotero a Fondi. Dieci anni fa abbiamo avviato un percorso di riscoperta che ha restituito alla città una parte importante della propria identità spirituale e culturale. Oggi vedere una partecipazione così sentita rappresenta il segno concreto di un legame che si è rafforzato nel tempo”.

Un appuntamento che unisce fede, storia e comunità, rinnovando ogni anno il legame tra Fondi e il suo Santo.