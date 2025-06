Sassaiola contro il pullman del Latina, Daspo per 5 ultras nerazzurri

Sono in totale cinque gli ultras del Latina Calcio raggiunti da provvedimento di Daspo sportivo poiché ritenuti responsabili della sassaiola avvenuta contro il pullman della squadra al ritorno dalla trasferta di Potenza. Nell’occasione i tifosi nerazzurri avevano bloccato il mezzo con un van nei presi della Monti Lepini a Priverno, e una volta scesi avevano iniziato a minacciare giocatori e staff prendendo a calci il mezzo e lanciando dei sassi e un artificio pirotecnico in direzione dei vetri, creando non poco spavento fra i tesserati.

Fondamentale è stato il lavoro della Digos di Latina, che in pochi giorni era riuscita a ricostruire l’accaduto identificando i soggetti. Gli investigatori, attraverso la visione delle immagini registrate dal circuito di video sorveglianza delle zone limitrofe ai fatti e da persone presenti a bordo del pullman, attraverso l’incrocio dei dati relativi al minivan a noleggio utilizzato, sono riusciti a risalire ai presunti autori del gesto e all’autista del minivan, che sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per i reati di violenza privata, danneggiamento e accensione di esplosioni pericolose. A seguito delle attività di polizia giudiziaria e dell’avviso di conclusione delle indagini notificato agli indagati lo scorso mese di maggio, sono state poi attivate le procedure amministrative volte all’adozione delle misure di sicurezza correlate ai fenomeni di violenza sportiva.

Dagli accertamenti, quattro dei soggetti sono risultati recidivi in quanto già destinatari negli anni scorsi di provvedimenti di Daspo, per due di questi emessi proprio dal Questore di Latina pro tempore, per un terzo soggetto emesso dal Questore di Terni e per un altro dal Questore di Perugia. I responsabili sono stati sottoposti a Daspo della durata di 5 anni e per quattro di loro, già recidivi, è stato richiesto altresì obbligo di firma attualmente in attesa di convalida da parte del Gip. Se convalidato, i quattro dovranno infatti recarsi in Questura durante ogni partita giocata dal Latina calcio, in casa e fuori casa.