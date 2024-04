Sassate contro un autobus del Cotral: arrestato uno straniero

È stato fermato alle autolinee di Latina dai Carabinieri il giovane magrebino che ha preso a sassate un bus Cotral alla fermata di Ponte Corradini nel territorio di Sezze. Nei pressi della rotonda San Carlo, i viaggiatori a bordo (tra cui lavoratori e studenti) e l’autista hanno subito l’aggressione di un cittadino di origine straniera. Erano le 7,25 quando alla fermata un giovane, ha iniziato ad inveire e sputare verso degli studenti che stavano salendo. Rimproverato dai passeggeri più grandi e dal conducente, nulla è servito a calmarlo. Tutti i ragazzi a bordo hanno chiesto di scendere all’autista mentre arrivava una seconda corsa.

Anche il giovane magrebino è sceso e ha tentato di salire a bordo della seconda corsa. L’autista del bus, avvisato dai ragazzi della pericolosità della situazione, è stato sollecitato a chiudere le porte lasciando fuori il cittadino straniero che ha però raccolto dei sassi a terra e ha iniziato a scagliarli verso i ragazzi e sui vetri del bus. Una pietra in particolare, è passata attraverso le porte in chiusura infrangendosi sul vetro di protezione che separa il conducente dai passeggeri.

Se il vetro non ci fosse stato, con ogni probabilità avrebbe ferito il conducente stesso.