Sassi contro i mezzi di Abc, un operatore denuncia: “Sfiorata la tragedia”

Sassi contro i mezzi di Abc. Due operatori ecologici dell’azienda di Latina hanno denunciato episodi preoccupanti. Il primo la notte tra domenica 11 e lunedì 12 ottobre, quando un grosso masso ha colpito il veicolo in via Nicolò Paganini verso mezzanotte. “Subito dopo ci siamo fermati – ha dichiarato uno degli addetti – ma non abbiamo visto nessuno e non abbiamo riscontrato nessun danno al mezzo poiché presumibilmente il masso era caduto sopra ed essendo uno Stralis è difficile salire per verificare il danno”.

Il secondo è avvenuto la notte tra giovedì 15 e venerdì 16 ottobre: “Siamo usciti con un mezzo più piccolo – hanno continuato nel racconto – un Nissan (porter) dopo avere raccolto e ripulito la postazione dei Palazzoni chiamate “le Vele” ci siamo diretti obbligatoriamente su viale Pier Luigi Nervi strada a senso unico, subito dopo alcuni metri in prossimità della rotatoria siamo stati colpiti con un sasso più o meno di 30 cm, che ha colpito il montante dello sportello lato passeggero, ammaccandolo vistosamente: se non ci fosse stato quel montante l’operatore seduto al lato passeggero avrebbe avuto forse il volto gravemente danneggiato”.

L’operatore individua anche i punti dai quali qualcuno tirerebbe i grossi sassi: il ponte di legno in viale Paganini e quello di viale G. P. da Palestrina e tutto il lato destro dove ci sono sterpaglie alte sul lato desto di viale Pier Luigi Nervi dall’uscita dei palazzoni andando verso la rotatoria. Una denuncia dettagliata è stata presentata alla polizia.