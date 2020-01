Sassi lanciati sulla Pontina all’altezza di Castel Romano colpiscono in pieno il vetro anteriore di un’auto. A fare la segnalazione, corredata di foto, alcuni pendolari iscritti ad un gruppo Facebook.

La donna che scrive il post spiega che questa volta, (22 gennaio), ad essere stato raggiunto è stato il fratello e che le pietre sarebbero partite dal campo rom. Per fortuna il conducente non ha riportato lesioni, ma tanta è stata la paura. “Ovviamente a presidiare la zona non c’è nessuno”.

Che sulla principale arteria che collega Latina e altri comuni alla Capitale con tantissime persone che la percorrono ogni giorno per andare a lavoro e non solo, sia presente un problema del genere, oltre al manto stradale per fortuna ora in via di rifacimento, è una questione che non può essere sottovalutata. Va trovata una soluzione al più presto, prima che a causa di questo scherzo sconsiderato, qualcuno non si faccia male sul serio o peggio perda la vita.

