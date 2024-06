Satnam Singh, parla la famiglia: “Vogliamo chiarezza e giustizia”

I familiari di Satnam Singh vogliono giustizia e intendono capire come sia avvenuta la tragedia e la causa della morte del loro caro. Hanno espresso il desiderio di visitare i luoghi dell’incidente, come il campo e la casa dove Satnam viveva a Borgo Bainsizza. Stanno cercando di velocizzare le pratiche per arrivare dall’India in Italia il prima possibile, nonostante le procedure non siano facili da completare. Singh Amritpal, il fratello di Satnam, ha parlato con Gurmuk Singh, rappresentante della Comunità indiana del Lazio, e non è escluso che i funerali possano svolgersi in Italia se tutta la famiglia riesce a venire.

Satnam era arrivato in Italia nel 2016 con il decreto flussi migratori e aveva trovato lavoro nelle campagne dell’Agro Pontino, diventando uno dei tanti lavoratori invisibili. Come riportato da Latina Oggi, la famiglia di Satnam è determinata a scoprire la verità e ottenere giustizia: “Vogliamo vedere cosa è successo e chiediamo giustizia”.