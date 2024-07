Satnam, Uila e Fai acquisteranno ai familiari i biglietti per venire in Italia

Uila Uil e Fai Cisl di Latina acquisteranno i biglietti aerei per permettere ai familiari di Satnam Singh di venire in Italia. E’ questa l’ultima iniziativa di solidarietà nei confronti del bracciante agricolo indiano morto a seguito di un grave infortunio sul lavoro rimediato tra le campagne di Borgo Santa Maria. Un gesto, quello pensato dai due sindacati, che permetterà ai cari del 31enne di raggiungere il territorio italiano per dare l’ultimo saluto alla salma e per avere ancor più chiarezza riguardo il tragico accaduto.

“L’ambasciata italiana – si legge nella nota congiunta dei due sindacati – a Nuova Delhi è in attesa di incontrare la famiglia di Satnam composta dai genitori, dalla sorella e dal fratello con la moglie e due figli minori per rilasciare loro i visti di ingresso in Italia che consentirebbero la partecipazione alle esequie nel territorio di Cisterna di Latina, dove Satnam risiedeva insieme alla compagna.

L’incontro con l’Ambasciata si è reso possibile a seguito del perfezionamento del rilascio dei passaporti a tutti i componenti della famiglia. Le comunità indiane di Latina, in rapporto diretto e costante con la Uila Uil e la Fai Cisl, hanno evidenziato la necessità di offrire un aiuto concreto alla famiglia per venire in Italia e soggiornarvi il tempo necessario per le esequie, per la definizione dei risarcimenti previsti dall’INAIL e per seguire da vicino l’iter giudiziario conseguente all’incidente mortale subito sul posto di lavoro.

Relativamente alla possibilità di soggiorno, il Comune di Cisterna di Latina tramite il Sindaco Valentino Mantini e l’intera giunta comunale, ha opportunamente consultato le comunità indiane ed ha assicurato la sua disponibilità di trovare un alloggio a carico dell’amministrazione ed il necessario supporto per la loro permanenza, almeno per tutto il periodo della durata del visto di ingresso.

Una disponibilità molto importante, per la quale Uila e Fai, unitamente alle comunità indiane, ringraziano il Sindaco e l’intera amministrazione, e che dovrebbe concretizzarsi attraverso una dichiarazione di disponibilità del Comune di Cisterna di Latina indirizzata all’Ambasciata per il tramite del Ministero degli Esteri che dovrebbe essere predisposta non appena verrà individuato il luogo di soggiorno.

La seconda problematica che ci è stata rappresentata dalle comunità indiane in costante contatto con la famiglia di Satnam riguarda l’acquisto dei titoli di viaggio di andata e ritorno dall’India prima del rilascio dei visti di ingresso, poiché loro non possono permetterseli.