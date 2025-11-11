Sbanda col furgone e investe un uomo in bici: un ferito

È stato necessario l’intervento dell’eliambulanza per soccorrere il conducente di una bicicletta elettrica rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto ieri pomeriggio in via Sant’Anastasia, a Fondi. Il personale del 118, giunto subito sul posto, ha stabilizzato l’uomo prima del trasferimento urgente in un ospedale romano.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri della Stazione di Sperlonga, allertati tramite il 112, un furgone avrebbe improvvisamente sbandato mentre percorreva la strada, finendo nella corsia opposta e impattando frontalmente contro la bici che procedeva in direzione contraria. Le cause della perdita di controllo non sono ancora chiare e restano al vaglio degli investigatori.

Per consentire ulteriori verifiche tecniche, i militari hanno provveduto al sequestro di entrambi i mezzi coinvolti. Gli accertamenti sulla dinamica proseguono per definire con precisione quanto accaduto.