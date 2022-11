Sbanda con l’auto finendo fuori strada, muore 59enne a Sermoneta

Registra ancora una vittima l’asfalto delle strade della provincia di Latina, un nuovo incidente mortale si è verificato nel primo pomeriggio di quest’oggi, quando poco dopo le 14, un auto, che viaggiava lungo via Le Pastine nel territorio di Sermona, ha improvvisamente perso il controllo finendo la sua corso fuori strada.

A bordo dell’autovettura, Umberto Porcelli, 59enne originario di Cisterna. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina che hanno provveduto subito le delicate operazioni per estrarre l’uomo dall’abitacolo. Una volta estratto il 59enne è stato affidato ai sanitari del 118, prontamente intervenuti, che però non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto per i rilievi anche i carabinieri e la Polizia Locale di Sermoneta.