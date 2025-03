Sbanda e finisce nel fosso, paura per una donna in via Piccarello

Era a bordo della sua Polo quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo finendo nel fosso che costeggia la carreggiata. Fortunatamente solamente qualche graffio e tanta paura per la giovane donna protagonista di un incidente autonomo avvenuto questa mattina in via Piccarello a Latina.

La donna proveniva dallo svincolo della Pontina quando ha sbandato in uscita dalla curva, finendo fuori strada. Ad intervenire per primo è stato un automobilista che sopraggiungeva, che è sceso immediatamente per verificare le condizioni della donna. L’uomo ha così allertato il 112 che ha inviato sul posto un’ambulanza del 118. Le operazioni per gli accertamenti sulla dinamica sono toccate invece alla Polizia Locale.