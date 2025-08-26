Sbandieratori di Cori in Piazza Rossa: rabbia Procaccini

La partecipazione degli Sbandieratori di Cori a una parata militare russa a Mosca, con omaggio all’esercito di Putin, scatena dure critiche da parte dell’europarlamentare di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, che commenta con toni aspri la notizia della trasferta del gruppo folkloristico italiano nella capitale russa.

“Apprendo con stupore e amarezza della partecipazione di un gruppo di Sbandieratori di Cori a una parata di musica militare a Mosca sulla Piazza Rossa, per omaggiare l’esercito russo. Conosco personalmente la meravigliosa rievocazione storica degli Sbandieratori di Cori e comprendo l’autonomia delle realtà culturali locali, ma non si può fare finta di non sapere cosa stia accadendo da oltre tre anni. A Cori sopravvive da secoli una orgogliosa identità storica che è patrimonio dell’Italia e del mondo. Spiace vederla strumentalizzata dal regime di Putin per legittimare la violenza prevaricatrice che sta insanguinando l’Ucraina.”