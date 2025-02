Sbranata dai cani, un’autopsia sugli animali abbattuti

Si lavora per far sempre più chiarezza sulla morte di Patricia Masithela, la giovane 26enne sbranata dai cani nella villetta dell’ex fidanzato in via Piccarello la notte del 13 gennaio. Dopo una serie di accertamenti, la Procura di Latina ha disposto una nuova consulenza tecnica. Come riportato dall’edizione odierna di Latina Oggi, è stato infatti affidato ad un medico veterinario l’esame autoptico sulle salme dei due animali che hanno sbranato la giovane ragazza.

Uno dei due era stato abbattuto quella stessa notte dai poliziotti della Squadra Volante intervenuti, mentre l’altro era rimasto ferito sempre nelle stesse circostanze, morendo poi qualche settimana dopo. Ora gli accertamenti derivanti dall’autopsia evidenzieranno o meno la presenza di tracce genetiche della vittima sui cani.