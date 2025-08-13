Scacco allo spaccio: ad Aprilia sequestrati 52 kg di droga

Nella notte appena trascorsa, un’operazione dei Carabinieri ha impegnato le forze dell’ordine tra Albano Laziale, Aprilia e Ardea, portando a importanti sequestri e arresti legati al traffico di droga. In particolare ad Aprilia sono stati sequestrati la bellezza di 52 chili di sostanze stupefacenti, suddivisi in 45,7 kg di hashish e 6,4 kg di marijuana, confezionati sottovuoto per il traffico illecito.

Ad Albano Laziale, lungo la via Nettunense, i militari della Stazione di Cecchina hanno intercettato un motociclista che non si è fermato all’alt imposto durante un controllo di routine. Dopo un inseguimento di circa quattro chilometri il conducente è stato bloccato. Nel vano portaoggetti della moto sono stati trovati 24.800 euro in contanti, ritenuti di provenienza illecita e immediatamente sequestrati.

Ad Ardea, invece, sono stati ritrovati ulteriori 72.500 euro in contanti insieme ad appunti manoscritti riconducibili all’attività di spaccio.

L’azione delle forze dell’ordine ha portato alla denuncia di due persone per ricettazione, mentre un’altra è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio e condotta presso la Casa Circondariale di Velletri.

Questa operazione conferma l’impegno costante dei Carabinieri nel contrasto alla criminalità e allo spaccio di droga nel territorio della provincia.