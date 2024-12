Scandalo Castriota, l’ex gip di Latina chiede il patteggiamento

Ha presentato richiesta di patteggiamento l’ex giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Giorgia Castriota. Insieme a lei anche gli altri due imputati nel processo, ossia Silvano Ferrero e Stefania Vitto, tutti accusati a vario titolo di corruzione, atti contrati ai doveri d’ufficio e induzione indebita a dare o promettere utilità. Come riportato dall’edizione odierna di Latina Oggi, ieri mattina di fronte al giudice del Tribunale di Perugia i tre imputati hanno presentato la richiesta di patteggiamento. Per i giudici ci sarà tempo per decidere fino al 7 febbraio, data in cui è fissata la prossima udienza.

In cinque sono le parti civili che hanno presentato la richiesta per costituirsi parte civile. Una è la Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero della Giustizia. Un’altra parte civile è rappresentata da Fabrizio Coscione, l’imprenditore che aveva dato il via con una denuncia all’inchiesta che ha poi portato agli arresti. Costituzione di parte civile anche per la Isp Logistica e la Isp Servizi.