Scandalo Karibu, il Gup ammette le parti civili

Si è svolta questa mattina, davanti al Gup di Latina Pierpaolo Bortone, l’udienza preliminare per quanto riguarda l’inchiesta sullo scandalo Karibu e Consorzio Aid. Nel processo, dove viene contestata l’evasione fiscale, sono state ammesse le parti civili ovvero: lavoratori, commissari liquidatori e Uiltucs Latina. Tra gli imputati la moglie del deputato Soumahoro, Liliane Murekatete, la madre Marie Terese Mukamitsindo ed altre quattro persone.

Gioia e soddisfazione sono arrivate dai vertici del sindacato pontino:

“Esprimiamo grandissima soddisfazione per il risultato ottenuto, il Gup di Latina, dott. Pierpaolo Bortone ha ammesso tutte le costituzioni di parte civile per i lavoratori della Coop Karibu e del Consorzio Aid e altresì la costituzione della categoria sindacale UilTucs di Latina nella persona del responsabile territoriale Gianfranco Cartisano. Costituisce un precedente unico: per la prima volta è stata riconosciuta l’ammissibilità come parti civili dei lavoratori e della categoria che vantano rispettivamente un danno diretto e uno indiretto derivante da reati tributari. In particolare per quanto concerne la costituzione del sindacato è stata valorizzata tutta l’attività di assistenza svolta in favore dei lavoratori a partire da quella esperita innanzi la Commissione provinciale dell’Ispettorato del Lavoro e nelle fasi successive in perfetta aderenza agli scopi di tutela del lavoro”.

Si tornerà in aula il 15 dicembre.