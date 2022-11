Scandalo Karibu, la Mukamitsindo indagata per truffa aggravata

La vicenda Maria Therese Mukamitsindo – Cooperativa Karibu sembra non aver tregua, dopo che la Presidente del CdA della Coop per l’accoglienza migranti è stata indagata per malversazione, si aggiungono altri reati a carico della suocera del politico Aboubakar Soumahoro, truffa aggravata e false fatturazioni.

L’indagine iniziata dopo la denuncia di alcuni lavoratori delle cooperative che lamentavano il ritardo o il mancato pagamento delle mensilità. Ora la Procura di Latina ha incaricato gli uomini della Guardia di Finanza di proseguire le indagini per far chiarezza e scoprire in che modo siano stati impiegati i fondi ricevuti negli anni dalle due strutture