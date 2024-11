Scappano alla vista della polizia durante la “challenge” tra bolidi e feriscono due giovani

Due ragazzi minorenni sono rimasti feriti a seguito di un incidente provocato da una “sfida” tra auto nel parcheggio dell’area mercatale di Fondi. Durante l’intervento della Polizia, una delle vetture coinvolte, un’Audi gialla, ha perso il controllo, colpendo alcuni scooter e travolgendo i due ragazzi. Nonostante il sinistro, il conducente dell’auto è fuggito, tentando manovre pericolose a velocità elevata.

Le forze dell’ordine, grazie alle testimonianze di alcuni presenti, sono riuscite a risalire alla targa del veicolo, intestato a un residente di Sperlonga. Le ricerche hanno portato all’identificazione del conducente e del passeggero. È emerso che il conducente, senza patente e senza il consenso del proprietario, aveva preso l’auto.

I due giovani sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e false dichiarazioni, oltre a essere multati per non aver prestato soccorso. Il conducente è stato anche sanzionato per guida senza patente. I due ragazzi feriti sono stati trasportati all’ospedale di Fondi per le cure.