Scatta la sorveglianza speciale per due uomini di Aprilia

I Carabinieri del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo di Latina hanno notificato nella giornata di oggi un decreto di applicazione della misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, emesso dal Tribunale Civile e Penale di Roma – Sezione specializzata in misure di prevenzione, su richiesta della Procura della Repubblica di Latina.

Il provvedimento riguarda due cittadini residenti ad Aprilia, indicati dagli inquirenti come soggetti socialmente pericolosi e abitualmente dediti ad attività illecite. Le indagini condotte dai Carabinieri, sotto il coordinamento della Procura pontina, hanno ricostruito un lungo periodo di condotte criminali, iniziato già in giovane età e proseguito quasi senza interruzioni nel tempo.

Secondo gli accertamenti, i due avrebbero tratto sostentamento dai proventi di attività delittuose, con precedenti per reati contro la persona, in materia di stupefacenti e contro il patrimonio.

La misura di prevenzione, della durata di tre anni, impone ai destinatari una serie di restrizioni: dovranno fissare la propria dimora e comunicarla all’Autorità di pubblica sicurezza, non potranno lasciare il comune di residenza e avranno l’obbligo di rientrare presso la propria abitazione dalle 21 alle 7. Tra le prescrizioni anche l’impegno a intraprendere un’attività lavorativa lecita e il divieto di frequentare persone già condannate o sottoposte a misure di prevenzione.